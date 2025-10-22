خسر مكانه مع فريقه للانضمام للمنتخب.. من هو ياسر الزابيري موهبة المغرب؟

كتبت-هند عواد:

خطف محمد ياسر الزابيري لاعب منتخب المغرب للشباب، الأضواء في نهائي مونديال تحت 20 عاما، بتسجيل هدفي الفوز في شباك الأرجنتين، لينضم إلى قائمة من الأساطير الذين سجلوا ثنائية في نهائي كأس العالم تحت 20 عاما، على أرسهم لونيل ميسي.

ومن المفارقات أن الزابيري، كان لن ينضم إلى كتيبة أسود الأطلس في المونديال، إذ أنه عارض قرار ناديه فاماليكاو البرتغالي.

من هو محمد ياسر الزابيري

ولد محمد ياسر الزابيري، يوم 23 فبراير 2005، وتخرج من أكاديمية محمد السادس، وفي عام 2024 بدأ مسيرته الاحترافية، ضمن صفوف اتحاد تواركة "الناشط في الدوري المغربي الممتاز".

وفي أغسطس 2024، انتقل ياسر الزابيري إلى نادي فاماليكاو البرتغالي، وبعدها تم تصعيده إلى الفريق الأول، وسجل أول أهدافه معه في مارس 2025.

وقبل بطولة كأس العالم للشباب تحت 2025، رفض نادي فاماليكاو البرتغالي، انضمام ياسر الزابيري إلى منتخب المغرب، وأخبره أنه إذا سافر إلى تشيلي، فقد يضطر إلى الجلوس على مقاعد البدلاء.

