مباراة برشلونة تسجل ظهورا تاريخيا للمغربي أيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس

كتب - يوسف محمد:

سجل النجم المغربي أيوب الكعبي، حضوره في مباراة فريقه أولمبياكوس اليوم الثلاثاء، أمام برشلونة في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من الهزيمة الكبيرة، التي تلقاها فريق أولمبياكوس اليوناني اليوم الثلاثاء، أمام برشلونة الإسباني، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، إلا أن المباراة سجلت ظهورا تاريخيا للنجم المغربي أيوب الكعبي.

ونجح الكعبي في تسجيل هدف أولمبياكوس الوحيد في مرمى فريق برشلونة، مسجلا الهدف الأول له، في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا الهدف الأول للكعبي في دوري أبطال أوروبا، لكنه ليس الهدف الوحيد الذي يحرزه النجم المغربي في البطولات الأوروبية، حيث سجل الكعبي 24 هدفا في 30 مباراة أوروبية خاضها طوال تاريخه، ما بين دوري الأبطال، الدوري الأوروبي وكأس المؤتمر أيضًا.

وكان صاحب الـ32 عاما، انضم إلى فريق أولمبياكوس اليوناني، في يونيو 2023، قادما من فريق السد القطري في صفقة انتقال حر.

