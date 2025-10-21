الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

فريق شيكابالا يعرض "مبلغًا ضخمًا" لنقل مباراته في كأس مصر من ملعب الخصم

شهدت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، غياب 7 لاعبين بسبب الإصابة ورؤية المدير الفني.

وكان محمد شريف تعرض للإصابة في مباراة الأهلي وإيجل نوار، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والتي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد.

غيابات الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

- أشرف داري (إصابة)

- كريم فؤاد (إصابة)

- محمد شريف (إصابة)

- حسين الشحات (إصابة)

- إمام عاشور (إصابة)

- محمد عبد الله (فني)

- أحمد عابدين (فني)

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - محمد هاني - أحمد كوكا.

الوسط: محمد علي بن رمضان - تريزيجية - عبد القادر - مروان عطية - أشرف بن شرقي - أفشة - أليو ديانج - زيزو - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: جراديشار.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء غدا الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.