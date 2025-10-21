كتبت-هند عواد:

عرض مجلس إدارة نادي G الناشط في القسم الثاني "ب"، برئاسة محمود "شيكابالا" قائد الزمالك السابق، مبلغا ماليا ضخما، على مركز شباب أطفيح.

وقال مصدر داخل مركز شباب أطفيح، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة G تواصلت معنا، وعرضوا لعب مباراتنا معهم على ملعبهم أو أي ملعب محايد وعرضوا مبلغ مالي كبير لكن إدارة مركز شباب أطفيح رفضت ".

ومن المقرر أن يواجه فريق G مركز شباب أطفيح، في الدور الثاني من بطولة كأس مصر، بعدما أقصى الترسانة من الدور التمهيدي الثالث.

وأشار المصدر، إلى أن مباراة مركز شباب أطفيح ضد فريق G، ستكون على ملعب الأول، وتم تأجيلها إلى شهر نوفمبر المقبل.

