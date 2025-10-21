"بيتي".. رسالة من أمير عبد الحميد لإدارة الأهلي بعد الرحيل عن النادي

كتب - يوسف محمد:

وجه أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، رسالة إلى إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بعد إعلان رحيله رسميا عن الفريق.

وأعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعلن اليوم الثلاثاء، توجيه الشكر للثلاثي أمير عبد الحميد، محمد نجيب وعبد الرحمن عيسى، بعد تولي الدنماركي ياس توروب مهمة قيادة الفريق.

وكتب عبد الحميد عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام": "ويبقى الأثر، رحلة قصيرة انتهت، بما حملته من لحظات حرجة وأخرى حاسمة، وذكريات عظيمة واستثنائية، غير قابلة للنسيان، ستظل محفورة في الوجدان مهما طال الزمن".

وأضاف: "40 يومًا داخل جدران نادينا الحبيب، وبيتي الأول الذي أتشرف بكوني واحدًا من أبنائه، وفردًا من جيل ذهبي صال وجال، حقق إنجازات تاريخية مهمة كانت مؤقتة، عبرنا خلالها بمحطات صعبة، لكن كلل الله مجهوداتنا بالنجاح".

وتابع: "يبدأ نادينا حقبة جديدة بجهاز فني جديد، نأمل أن يوفق في إسعادنا جميعًا، وتحقيق ما يليق باسم الأهلي وتاريخه وجماهيريته من إنجازات، كل الشكر لإدارة الأهلي، برئاسة الأسطورة محمود الخطيب، على ثقته ودعمه، ولزملائي بالجهاز الفني على مجهوداتهم المخلصة، وللاعبين الرجال، أصحاب المعدن الأصيل وأبطال المواقف الصعبة".

وواصل: "كل التحية والتقدير لحراس فريقنا الكبار، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا وحمزة علاء، ومعهم حراسة الأهلي ومنتخب مصر في أمان".

واختتم عبد الحميد تصريحاته: "يبقى الشكر الأكبر لجمهور الأهلي العظيم، خير الداعم والسند الدائم في كل الأوقات، وصاحب الفضل بعد الله في نجاحات النادي، وباستمرار دعمه، سنبقى دومًا، بمشيئة الله، في المقدمة، ولنا عوده".

أقرأ أيضًا:

أتلتيكو مدريد يشكو أرسنال قبل مباراة دوري الأبطال بسبب الماء.. والنادي يرد

لم يتعرض لأي هزيمة.. مدرب مصري يواصل التألق مع كليرمونت سان جاك الفرنسي