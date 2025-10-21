مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

1 0
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

نجم الإسماعيلي يشكر وزارة الرياضة: تدخلتم قبل فوات الأوان لإنقاذ النادي

كتب : محمد خيري

04:49 م 21/10/2025

النادي الاسماعيلي

أكد محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، أن النادي الإسماعيلي عانى طوال السنوات الماضية من سوء الإدارات السابق للنادي.

وقال صبحي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "الأزمات التي يمر بها الإسماعيلي بسبب الإدارة غير الاحترافية في المجالس السابقة وليس فقط المجلس الحالي".

وأضاف صبحي: "كنا نتوسم خيراً في نصر أبو الحسن من أجل إعادة الإسماعيلي لمكانته المعهودة ولكن وعوده كلها زائفه".

وأختتم تصريحاته: "نصر ابو الحسن ارتكب مخالفات جسيمة وأشكر وزارة الرياضة على تدخلها في التوقيت المثالي قبل فوات الأوان".

الإسماعيلي النادي الإسماعيلي وزير الرياضة أشرف صبحي محمد صبحي

