أكد محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، أن النادي الإسماعيلي عانى طوال السنوات الماضية من سوء الإدارات السابق للنادي.

وقال صبحي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "الأزمات التي يمر بها الإسماعيلي بسبب الإدارة غير الاحترافية في المجالس السابقة وليس فقط المجلس الحالي".

وأضاف صبحي: "كنا نتوسم خيراً في نصر أبو الحسن من أجل إعادة الإسماعيلي لمكانته المعهودة ولكن وعوده كلها زائفه".

وأختتم تصريحاته: "نصر ابو الحسن ارتكب مخالفات جسيمة وأشكر وزارة الرياضة على تدخلها في التوقيت المثالي قبل فوات الأوان".