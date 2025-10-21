"مكسوف من نفسى".. تعليق مثير للجدل من ماجد سامي بالتزامن مع تتويج المغرب

واصلت بطلة مصر لتنس الطاولة هنا جودة تألقها العالمي، بعدما حققت أفضل تصنيف في مسيرتها بالوصول إلى المركز 22 على مستوى العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة لشهر أكتوبر 2025.

ونشرت هنا جودة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقًا على إنجازها الجديد قالت فيه:"الحمد لله.. من ترتيب 342 في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة سيدات في 2021 إلى أفضل تصنيف ليا 22 على العالم في السيدات أكتوبر 2025 .. كل يوم خطوة جديدة.. دعواتكم الجميلة."

يذكر أن هنا جودة قد توّجت منذ أيام ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت بتونس، وذلك بعد فوزها على مواطنتها دينا مشرف بنتيجة 4_0.

