قرار عاجل من اللجنة الأولمبية بشأن ثنائي تنس الطاولة

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الثلاثاء، تحويل ثنائي تنس الطاولة عمر عصر ومحمود أشرف ومديرهما الفني إلى لجنة القيم من أجل التحقيق معهم في الفترة المقبلة، على خلفية الأزمة التي دارت بين الطرفين في تونس أثناء خوض بطولة إفريقيا باسم منتخب مصر.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي لها: قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس تحويل كل من لاعبي منتخب تنس الطاولة ومديرهما الفني إلى لجنة القيم للتحقيق العاجل فيما جرى بين اللاعبين من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة إفريقيا والتي أقيمت مؤخرا في تونس، وفازت بلقبها مصر بعدما حصدت كافة الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عشرين عاما.

وأضافت اللجنة: وستقوم لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي بتطبيق مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن عن تفعيلها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، فور انتخابه في بيان رسمي.

واختتمت بيانها: وتهيب اللجنة الأولمبية بكل أفراد المنظومة الأولمبية بالاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والأخلاق بين الجميع، مع التأكيد على أنها ترفض أي تجاوز عن قواعد مدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا، وأنها ستواجه أي خروج عن قواعد الأخلاق بكل حزم وصرامة.

