مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من اللجنة الأولمبية بشأن ثنائي تنس الطاولة

كتب : محمد خيري

11:13 ص 21/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عمر عصر لاعب مصر لتنس الطاولة3
  • عرض 6 صورة
    عمر عصر 7
  • عرض 6 صورة
    عمر عصر لاعب مصر لتنس الطاولة
  • عرض 6 صورة
    عمر عصر لاعب مصر لتنس الطاولة1
  • عرض 6 صورة
    عمر عصر لاعب مصر لتنس الطاولة4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الثلاثاء، تحويل ثنائي تنس الطاولة عمر عصر ومحمود أشرف ومديرهما الفني إلى لجنة القيم من أجل التحقيق معهم في الفترة المقبلة، على خلفية الأزمة التي دارت بين الطرفين في تونس أثناء خوض بطولة إفريقيا باسم منتخب مصر.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي لها: قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس تحويل كل من لاعبي منتخب تنس الطاولة ومديرهما الفني إلى لجنة القيم للتحقيق العاجل فيما جرى بين اللاعبين من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة إفريقيا والتي أقيمت مؤخرا في تونس، وفازت بلقبها مصر بعدما حصدت كافة الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عشرين عاما.

وأضافت اللجنة: وستقوم لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي بتطبيق مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن عن تفعيلها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، فور انتخابه في بيان رسمي.

واختتمت بيانها: وتهيب اللجنة الأولمبية بكل أفراد المنظومة الأولمبية بالاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والأخلاق بين الجميع، مع التأكيد على أنها ترفض أي تجاوز عن قواعد مدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا، وأنها ستواجه أي خروج عن قواعد الأخلاق بكل حزم وصرامة.

اقرأ أيضًا:

"استهانة باسم النادي".. عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف سبب القرار الذي تمسك به أمام الزمالك

"ورقنا سليم".. الأهلي يعلق على نزاعه القانوني مع بيراميدز على لقب الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اللجنة الأولمبية تنس الطاولة عمر عصر ثنائي تنس الطاولة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
اصطدام قطار برصيف محطة مصر برمسيس.. ومصدر: لا إصابات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات