مصدر يكشف لمصراوي سبب إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية

"محدش بلغني ولسه شغال".. أول تعليق من رئيس الإسماعيلي على إيقاف مجلسه وتحويله

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر بلجنة الحكام باتحاد الكرة عن سبب إلغاء مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز ضمن منافسات دوري الجمهورية مواليد 2007.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007، طرد رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز إسلام شكري، لكن الأخير رفض تنفيذ القرار، بعدها أعلن الحكم إلغاء اللقاء.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم إلغاء مباراته أمام نظيره بيراميدز بسبب ركلة جزاء، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

كشف إسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، من جانبه سبب إلغاء مباراة فريقهم ضد الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

"محدش بلغني ولسه شغال".. أول تعليق من رئيس الإسماعيلي على إيقاف مجلسه وتحويله للنيابة

بينهم من يلعب بـ"إنجلترا وفرنسا" .. من هم لاعبو المغرب أصحاب كأس العالم تحت 20 عامًا؟



