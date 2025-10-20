شوبير يكشفها.. قرار مفاجئ في الأهلي حول تجديد عقود اللاعبين



كشف الإعلامي أحمد شوبير، قرار مفاجئ من مجلس إدارة النادي الأهلي، حول تجديد عقود اللاعبين، التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وقال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي قرر تأجيل ملف تجديد عقود اللاعبين إلى ما بعد انتخابات مجلس الإدارة المقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري".

وأضاف: "هذا قرار مهم جدًا، لأنه في الطبيعي في أي فريق أن يتم تأجيل كل هذه الملفات إلى حين معرفة مستقبل مجلس الإدارة، من الممكن أن تأتي إدارة أخرى بوجهات نظر مختلفة".

جدير بالذكر أن هناك عددا من اللاعبين تنتهي عقودهم مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع خلال شهر يناير المقبل والرحيل مجانا، منهم المالي أليو ديانج وأحمد عبدالقادر