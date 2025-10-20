مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

شوبير يكشفها.. قرار مفاجئ في الأهلي حول تجديد عقود اللاعبين

كتب : محمد خيري

11:50 ص 20/10/2025

أحمد شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشف الإعلامي أحمد شوبير، قرار مفاجئ من مجلس إدارة النادي الأهلي، حول تجديد عقود اللاعبين، التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وقال "شوبير" في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي قرر تأجيل ملف تجديد عقود اللاعبين إلى ما بعد انتخابات مجلس الإدارة المقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري".

وأضاف: "هذا قرار مهم جدًا، لأنه في الطبيعي في أي فريق أن يتم تأجيل كل هذه الملفات إلى حين معرفة مستقبل مجلس الإدارة، من الممكن أن تأتي إدارة أخرى بوجهات نظر مختلفة".

جدير بالذكر أن هناك عددا من اللاعبين تنتهي عقودهم مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع خلال شهر يناير المقبل والرحيل مجانا، منهم المالي أليو ديانج وأحمد عبدالقادر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإعلامي أحمد شوبير قرار مفاجئ الأهلي عقود اللاعبين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عطل يضرب سناب شات ومواقع كبرى بسبب خلل في خدمات أمازون
سعر الذهب في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات اليوم
تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل