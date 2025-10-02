آخر 8 سنوات.. كيف انقلبت العلاقة بين محمود الخطيب وحسام غالي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الفترة الماضية، حالة من التوتر والأزمات بين الثنائي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة.

الأزمة نشبت منذ فترة، ولكنها تجددت مرة أخري اليوم الخميس، بعدما قام محمود الخطيب بتوجيه الشكر لأعضاء المجلس الذين لن يتواجدوا في قائمته الجديدة، وتجاهل شكر حسام غالي وهو سلط الضوء مرة أخرى على الخلاف بينهما.

كيف كانت علاقة حسام غالي ومحمود الخطيب؟

في 2017، كانت العلاقة بين محمود الخطيب وحسام غالي أكثر من رائعة، بعدما ظهر الأخير في انتخابات الأهلي حينها وهو يهتف للخطيب ويدعمه.

حسام غالي في تلك الانتخابات كان من أكثر المقربين للخطيب بسبب دعمه الكبير حينها، حتي أن الجماهير علقت على صور الثنائي بالرئيس الحالي للأهلي مع الرئيس القادم"، في إِشارة إلي أن غالي سيكون خليفة الخطيب في منصب الرئاسة.

في 2018، محمود الخطيب رد ما فعله حسام غالي من دعم، حينما قرر عودته للأهلي ليعتزل بقميص المارد الأحمر، رغم رفض حسام البدري حينها المدير الفني للفريق في ذاك الوقت.

كيف تحدث الخطيب عن حسام غالي؟

في نوفمبر 2021، تحدث محمود الخطيب عن اختياره لحسام غالي في قائمته الانتخابية، وقال خلال تواجده مع شوبير: " كنت أبحث عن شخص في الإدارة يكون قريبا من فريق الكرة ويقوم ببعض المهام التي يقوم بها، مثلا حضور التمارين والسفر مع الفريق".

مشيرًا إلي أنه رأى في حسام الشخصية القيادية المحترفة القادرة على هذا الدور لذلك ضمه لقائمته.

بداية الخلافات بين الخطيب وحسام غالي

شرارة الأزمات والخلافات بين الخطيب وحسام غالي بدأت مع دخوله في قائمة المجلس، خاصة بعد اعتراض حسام على بعض الأمور ومن ثم غيابه عن الإجتماعات والفعاليات التي قام بها مجلس الخطيب.

حسام غالي انفجر منذ فترة وأدلى بتصريحات قوية ضد الخطيب وأكد أن إدارة الراحل صالح سليم كانت أفضل من الحالية.

كما أشار غالي أنه فوجئ بعد دخوله في الإدارة بسياسة النادي، مؤكدًا أن الموضوع أصبح أكثر وضوحًا وغير قادر على الدخول في معارك".

أين وصلت العلاقة بين الخطيب وحسام غالي

في 2025، تدهورت علاقة الثنائي بشكل كبير، خاصة بعد تصريحات حسام غالي الأخيرة، والتي أعقبها هجومًا لاذعًا عليه.

الخطيب قرر عدم تواجد حسام غالي في قائمته الإنتخابية الجديدة، والتي أعلنها صباح اليوم الخميس بشكل رسمي.

كما ظهرت أزمة الثنائي بشكل واضح عندما وجه الخطيب الشكر لأعضاء المجلس السابقين، وتجاهل حسام غالي عن شكره، ليؤكد للجميع حجم الخلاف القائم بينهم.