خاص| "هو أنا بشم كولا؟!".. عمرو زكي يفتح النار على مروجي الشائعات

أبدى عمرو زكي نجم الزمالك السابق، استياءه الشديد من الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية حول تعرضه لأزمة أو وعكة صحية، مؤكدا أنه لا يعاني من أي شيء أو أمراض ويتواجد بشكل طبيعي في منزله.

وقال عمرو زكي في تصريحات لـ "مصراوي": "مستغرب ومستاء من اللي بيحصل، إيه أهمية خبر دلوقتي إني تعبان، ده أنت ماتش الأهلي والزمالك اللي لسه خلصان من يومين متكتبش عليه كدا، ده كل الناس كتبت في وقت واحد".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "أنا عاوز كل واحد يخليه في حاله، إيه الهدف من ده؟، يعني أية اطمنوا على عمر زكي، هل أنا بشم كولا مثلا؟!".

وأكمل: "أنا مش عايش هنا وولادي في حته بعيد عني، وطبعا قلقوا جدا عليا، ده اللي مزعلني، وبسأل تاني إيه أهمية اللي انت بتقوله ده، وإيه الهدف منه، ماهو اللي بيحبني هيقلق عليا".

وتابع زكي: "أمي وبنتي في حالة انهيار.. ولو اللي قال وكتب عايز يساعدني يكلمني، لكن محدش كلمني.. اللي حصل كأنه حملة، أنا بعيد عن مجال كرة القدم، محدش كلمني غير عصام الحضري.

وأكمل: "مرة من سنة قالوا مات.. ودلوقتي بيقول ابقوا اطمنوا على عمرو زكي، مش عارف! هل أنا مستهدف.. أنا زي الفل ولا أعاني من أي شيء".

وقال زكي: "مش المفروض اللي بيتكلم ده يكلم إعداده ويوثق الخبر قبل ما يقوله، ولا ايه! أنا متضايق جدا".