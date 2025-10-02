أول تعليق لعضو الأهلي بعد غيابه عن قائمة الخطيب للانتخابات

قائمة الخطيب تقترب من الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي المقبلة

وجه محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، بعد غيابه عن قائمة الأخير لخوض الانتخابات المقبلة.

وأعلن محمود الخطيب قائمته لخوض انتخابات النادي المقبلة، التي تُقام يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، وضمت كل من: ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمين صندوق، وفي عضوية فوق السن: طارق قنديل، ومحمد الغزاوي، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، وسيد عبد الحفيظ، وأحمد حسام عوض، وحازم هلال، وفي عضوية تحت السن: إبراهيم العامري ورويدا هشام.

وكتب محمد سراج الدين على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "كل التوفيق لكابتن محمود الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي القادمة وجميعهم شخصيات وقامات أهلاوية محترمة سواء زملائي وأخواتي الحاليين على مدار 8 سنوات تشرفت بالعمل معهم فيها أو القادمين".

وأضاف: "بإذن الله إضافة كبيرة بلا شك لنادينا الحبيب كل التوفيق وأنا مع القائمة ومع اختيارات كابتن محمود الخطيب وفي ضهر النادي الأهلي ويشرفني خدمته في أي وقت وده مش لازم يكون متعلق بمنصب وكل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم ولكل أعضاء الجمعية العمومية الكرام".

واختتم: "وكل اتصالات ورسائل التشجيع القوية على مدار الأيام الماضية ولكابتن محمود الخطيب لوضع ثقتكم في شخصي على مدار الـ8 سنوات الماضية".

