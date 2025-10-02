"ابقوا اطمنوا عليه".. شوبير يعلن دخول عمرو زكي في محنة صعبة

قائمة الخطيب تقترب من الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي المقبلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تعرض عمرو زكي، لاعب فريق الزمالك السابق، لمحنة صعبة وعنيفة خلال الفترة الماضية.

وقال "شوبير" في تصريحات في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ابقوا اطمنوا على عمرو زكي.. يمر بمحنة صعبة وعنيفة جدًا، وربنا يعفي عنه".

وابتعد عمرو زكي، عن الساحة الرياضية في الفترة الماضية، واختفى تماما عن الظهور التلفزيوني، دون وضوح الأسباب الحقيقية لذلك.

وكان آخر منصب لعمرو زكي، في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، منذ سنوات، ولكنه لم يستمر طويلا في هذا المنصب.