مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

البرازيل - شباب

1 2
02:00

المغرب - الشباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ماجديبورج

- -
17:15

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

- -
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

- -
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
19:45

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

"ابقوا اطمنوا عليه".. شوبير يعلن دخول عمرو زكي في محنة صعبة

كتب : محمد خيري

01:58 م 02/10/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي 1
  • عرض 14 صورة
    عمرو زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تعرض عمرو زكي، لاعب فريق الزمالك السابق، لمحنة صعبة وعنيفة خلال الفترة الماضية.

وقال "شوبير" في تصريحات في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ابقوا اطمنوا على عمرو زكي.. يمر بمحنة صعبة وعنيفة جدًا، وربنا يعفي عنه".

وابتعد عمرو زكي، عن الساحة الرياضية في الفترة الماضية، واختفى تماما عن الظهور التلفزيوني، دون وضوح الأسباب الحقيقية لذلك.

وكان آخر منصب لعمرو زكي، في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، منذ سنوات، ولكنه لم يستمر طويلا في هذا المنصب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك عمرو زكي أحمد شوبير نادي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع