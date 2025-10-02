يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب الكلية الحربية، بعد حصول اللاعبين على راحة 48 ساعة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم السبت المقبلة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد هيئة قناة السويس.

وتقرر أن يقود البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق مران اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة، بعد تجديد الثقة فيه من جانب جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض.

وطالب عددا من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، بضرورة رحيل المدرب البلجيكي عقب الخسارة الماضية من الأهلي بهدفين، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون إدوارد يتمسك باسمرار المدير الفني البلجيكي ومنحه فرصة جديدة، في ظل ضغوط المباريات التي يعاني منه الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد تحدث مع حسين لبيب رئيس النادي، وطالبه بعدم التسرع خاصة وأن الموسم مازال مبكرا، والاستقرار مهم في الفترة الحالية خاصة وأن المدرب تعرف على الفريق بشكل جيد ويعرف جميع اللاعبين، وربما تتحسن النتائج مرة أخرى في الفترة المقبلة.

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-2 في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليتجمد رصيد الأبيض عند النقطة 17 في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، بينما رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثالث.