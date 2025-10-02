مباريات الأمس
الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

كتب : هند عواد

08:00 ص 02/10/2025
كتبت-هند عواد:


يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على كهرباء الإسماعيلية، في الثامنة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.


ويعاني الأهلي من الغيابات قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية، الأخيرة للفريق قبل فترة التوقف الدولي، التي سيخوض خلالها منتخب مصر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.


ويعد محمود حسن تريزيجيه على رأس غيابات الأهلي في مواجهة كهرباء الإسماعيلية، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، إضافة إلى إمام عاشور وجراديشار وأشرف داري للإصابة.


وقال مصدر لمصراوي، إن أحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة جاهزان لمباراة كهرباء الإسماعيلية، فيما يعاني حسين الشحات من كدمة من الدرجة الثانية في الكتف، وترتبط مشاركته في التدريبات الجماعية بزوال الألم.


ويغيب الثنائي محمد عبد الله وأحمد عابدين، عن الأهلي في مواجهة كهرباء الإسماعيلية، لوجودهما مع منتخب مصر للشباب.

