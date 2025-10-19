تواجدت بفيلم مصري.. من هي البرازيلية جابرييلا التي ظهرت بقميص الزمالك؟

عبر والد اللاعب خوان ألفينا بيزيرا، عن سعادته بتألق نجله في مباراة الزمالك وديكيداها التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وتمكن بيزيرا من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في فوز الزمالك بنتيجة 6-0 بمباراة الإياب التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وظهر اللاعب بيزيرا متأثرًا بعد تسجيله هدفه الأول باللقاء، حيث توجه للجمهور وإنهمر بالبكاء، ليخرج والد اللاعب معللًا سر بكائه.

وكتب والد بيزيرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام": "قبل شهر كان خوان في الملعب بينما كانت أمي متوفيه في المستشفى".

وتابع: "لقد أضاع هدفًا رائعًا دون علمه، اليوم بعد رحيلك خوان يسجل هدفًا ويهديه لأمي "جدته".

واختتم: "ربنا يعزينا، هل من أجلك يا أمي".

