الـ17.. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد الليلة

يترقب الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، تحقيق رقم قياسي في مباراة الليلة أمام مانشستر يونايتد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويبحث صلاح عن استعادة ذاكرته التهديفية في لقاء الليلة، بعد صيامه عن التسجيل في آخر مباراتين لليفربول.

محمد صلاح ينتظر تحطيم إنجاز تاريخي

سيكون صلاح على موعد بإنجاز فردي تاريخي أمام مانشستر يونايتد أحد ضحاياه المفضلين بالملاعب الأوروبية.

حيث تمكن صلاح من تسجيل 16 هدفًا في شباك اليونايتد بالتساوي مع توتنهام كأكثر الأندية التي زار شباكها.

وفي حال تسجيله هدفًا في لقاء اليوم، سيفض الشراكة ويصل للهدف الـ17 في شباك مانشستر يونايتد ليصبح أكثر الأندية التي سجل في شباكها.

