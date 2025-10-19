مباريات الأمس
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
22:00

ريال مدريد

الـ17.. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

12:06 م 19/10/2025
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (1)
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (2)
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (7)
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (8)
    محمد صلاح يتسوق
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح

يترقب الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، تحقيق رقم قياسي في مباراة الليلة أمام مانشستر يونايتد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويبحث صلاح عن استعادة ذاكرته التهديفية في لقاء الليلة، بعد صيامه عن التسجيل في آخر مباراتين لليفربول.

محمد صلاح ينتظر تحطيم إنجاز تاريخي

سيكون صلاح على موعد بإنجاز فردي تاريخي أمام مانشستر يونايتد أحد ضحاياه المفضلين بالملاعب الأوروبية.

حيث تمكن صلاح من تسجيل 16 هدفًا في شباك اليونايتد بالتساوي مع توتنهام كأكثر الأندية التي زار شباكها.

وفي حال تسجيله هدفًا في لقاء اليوم، سيفض الشراكة ويصل للهدف الـ17 في شباك مانشستر يونايتد ليصبح أكثر الأندية التي سجل في شباكها.

إقرأ أيضًا..

قبل صدام اليوم.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

بعد هدفه أمام الفتح.. رونالدو يستعيد ذكريات احتفال ميسي الأيقوني

