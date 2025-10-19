مباريات الأمس
"معايا في كل لحظة".. زلاكة يخطف الأنظار باحتفاله بالتتويج بالسوبر الأفريقي مع بيراميدز

كتب : مصراوي

11:53 ص 19/10/2025
    زلاكة مع عائلته
    زلاكة مع عائلته

خطف محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب بيراميدز الأضواء باحتفاله بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي

بيراميدز حصد لقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وحرص "زلاكة" على الاحتفال باللقب رفقة والديه ونشر صورة من الاحتفال عبر حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك وتذيله بتعليق:"معايا في كل لحظة".

وهي الصورة التي لاقت رواجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي إذ يحرص اللاعب على تواجد أسرته معه باحتفالاته.

زلاكة

