"صائد البطولات".. بصمة ماييلي حاضرة في ألقاب بيراميدز المختلفة

واصل المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، لاعب فريق بيراميدز، التألق والتوهج رفقة الفريق السماوي، بعدما قاد الفريق لحصد لقب كأس السوبر الأفريقي اليوم السبت، على حساب نهضة بركان المغربي.

ونجح بيراميدز اليوم، في حصد لقب السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب نهضة بركان المغربي، بهدف دون مقابل، أحرزه الكونغولي فيستون ماييلي.

وباتت أهداف المهاجم الكونغولي، علامة فارق في البطولات التي يتوج بها بيراميدز، حيث ترك ماييلي، بصمته في الأربع بطولات، التي توج بها السماوي طوال تاريخه.

وكان فيستون ماييلي، صاحب هدف فريق بيراميدز في مرمى زد، الذي منح بيراميدز اللقب الأول في تاريخه، بعد الفوز على زد بهدف دون مقابل، ليحصد الفريق كأس مصر عام 2024 للمرة الأولى.

واستمر فيستون ماييلي، في قيادة هجوم السماوي لحصد العديد من الألقاب الهامة، حتى تمكن من تسجيل هدف في مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، في اللقاء الذي انتهى لبيراميدز بهدفين دون مقابل.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز على حساب صن داونز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وتوهج صاحب ال31 عاما بشكل كبير، في مباراة فريقه أمام أهلي جدة في نهائي بطولة كأس القارات الثلاث "آسيا، أفريقيا والمحيط الهادئ"، بعدما سجل ثلاثة أهداف هاتريك وقاد فريقه لحصد اللقب، بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفريق السعودي.

ومنذ قليل قاد ماييلي بيراميدز لحصد لقبه الرابع في تاريخه، بعدما أحرز هدف الفوز على حساب نهضة بركان المغربي، بهدف دون مقابل، ليتوج الفريق بكأس السوبر الأفريقي.

