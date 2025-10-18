مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

4 رياضيين يؤدون اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ

كتب ـ يوسف محمد:

06:22 م 18/10/2025
  عرض 8 صورة
أدى أعضاء مجلس الشيوخ اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، اليمين الدستورية في أولى جلسات المجلس برئاسة النائب محمد أبو العلا.

وشهدت الجلسة الأولى من مجلس الشيوخ اليوم، قيام عدد من نجوم ومشاهير الرياضة بأداء اليمين الدستورية، من بينهم الإعلامي سيف زاهر.

وخلال الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، أدى أربع أعضاء من مشاهير الرياضة اليمين الدستورية وهم: "أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أحمد حلمي الشريف عضو اتحاد الكرة المصري ومصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة أيضًا".

والجدير بالذكر أن الإعلامي سيف زاهر، يتواجد ضمن الأعضاء الذي تم تعيينهم في مجلس الشيوخ، ضمن مجموعة من الرياضيين الذين تم تعيينهم في المجلس.

سيف زاهر أعضاء مجلس الشيوخ أحمد دياب رابطة الأندية المحترفة مجلس الشيوخ

