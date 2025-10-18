4 رياضيين يؤدون اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد الفوز على إيجل نوار

أدى أعضاء مجلس الشيوخ اليوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، اليمين الدستورية في أولى جلسات المجلس برئاسة النائب محمد أبو العلا.

وشهدت الجلسة الأولى من مجلس الشيوخ اليوم، قيام عدد من نجوم ومشاهير الرياضة بأداء اليمين الدستورية، من بينهم الإعلامي سيف زاهر.

وخلال الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، أدى أربع أعضاء من مشاهير الرياضة اليمين الدستورية وهم: "أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أحمد حلمي الشريف عضو اتحاد الكرة المصري ومصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة أيضًا".

والجدير بالذكر أن الإعلامي سيف زاهر، يتواجد ضمن الأعضاء الذي تم تعيينهم في مجلس الشيوخ، ضمن مجموعة من الرياضيين الذين تم تعيينهم في المجلس.

