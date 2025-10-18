فيديو مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد الفوز على إيجل نوار

محمد صلاح يظهر على عربة فول.. ما القصة؟

حسم الأهلي مباراة إيجل نوار البوروندي التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا بالفوز بهدف نظيف.

وسجل لاعب إيجل نوار كانياموكينجي هدف الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة (36).

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره إيجل نوار عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة في إياب دور التمهيدي الثاني.

وإليكم فيديو المباراة كاملاً: