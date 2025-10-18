مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

فيديو مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

كتب : مصراوي

04:09 م 18/10/2025
حسم الأهلي مباراة إيجل نوار البوروندي التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا بالفوز بهدف نظيف.

وسجل لاعب إيجل نوار كانياموكينجي هدف الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة (36).

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره إيجل نوار عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة في إياب دور التمهيدي الثاني.

وإليكم فيديو المباراة كاملاً:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

