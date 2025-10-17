عودة ثلاثي الزمالك لقائمته أمام ديكيداها في الكونفدرالية

منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا القائمة التي سيخوض بها مباراة ديكيداها الصومالي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية

الزمالك من المقرر أن يلتقي نظيره ديكيداها عند السادسة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي الثاني بالكونفدرالية.

قائمة الزمالك لمباراة ديكيداها في الكونفدرالية

وشهدت قائمة الزمالك عودة عدة لاعبين للظهور مع المدرب يانيك فيريرا، أبرزهم محمد السيد، بارون أوشينج بالإضافة للاعب الوسط محمود جهاد الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة بجانب عودة محمد عواد.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة ديكيداها كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمود جهاد - محمد السيد – سيف جعفر - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمرو ناصر.

