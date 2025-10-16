مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

- -
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

إعلان

انتكاسة وبرنامج خاص.. تطورات الحالية الصحية لإمام عاشور

كتب : مصراوي

01:48 م 16/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور (6)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور (7)
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يخضع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي خاص بنهاية الشهر الحالي، ضمن خطة علاجه من العدوى الفيروسية.

وتعرض إمام عاشور لوعكة صحية مفاجئة، خلال مباراة الأهلي وإنبي، نقل على إثرها إلى المستشفى، وأثبتت الفحوصات إصابته بعدوى فيروسية "فيروس A".

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "إمام عاشور تعرض لانتكاسة، يوم مباراة كهربا الإسماعيلية، لكن الوضع تحسن".

وأضاف: "اللاعب يخضع لتحاليل دورية، ضمن البروتوكول العلاجي والذي أنهاه اللاعب بالكامل، ومن المفترض أن يظهر مع الأهلي في نهاية الشهر الحالي، ويبدأ برنامج علاجي خاص".

اقرأ أيضًا:

"مؤامرة على محمود الخطيب".. مرتضى منصور يطلب تصريحات نارية

"قصص متفوتكش".. صلاح يكشف عن مثله الأعلى.. وخطوبة لاعب الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي الحالة الصحية لإمام عاشور موعد عودة إمام عاشور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه