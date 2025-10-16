انتكاسة وبرنامج خاص.. تطورات الحالية الصحية لإمام عاشور

الظهور الأول لياس ثورب.. بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى بوروندي

يخضع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي خاص بنهاية الشهر الحالي، ضمن خطة علاجه من العدوى الفيروسية.

وتعرض إمام عاشور لوعكة صحية مفاجئة، خلال مباراة الأهلي وإنبي، نقل على إثرها إلى المستشفى، وأثبتت الفحوصات إصابته بعدوى فيروسية "فيروس A".

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "إمام عاشور تعرض لانتكاسة، يوم مباراة كهربا الإسماعيلية، لكن الوضع تحسن".

وأضاف: "اللاعب يخضع لتحاليل دورية، ضمن البروتوكول العلاجي والذي أنهاه اللاعب بالكامل، ومن المفترض أن يظهر مع الأهلي في نهاية الشهر الحالي، ويبدأ برنامج علاجي خاص".

اقرأ أيضًا:

"مؤامرة على محمود الخطيب".. مرتضى منصور يطلب تصريحات نارية

"قصص متفوتكش".. صلاح يكشف عن مثله الأعلى.. وخطوبة لاعب الزمالك