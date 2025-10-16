"أرخص أنواع البشر".. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل برسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "الغندور"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أرخص أنواع البشر اللي بيتأجر عشان يشتم الناس"، دون توضيح ما يقصده من الرسالة.

وفسر البعض خلال التعليقات على المنشور العديد من المواقف لهذه الرسالة، منها انتقادات الجماهير لرأيه في الأحداث الرياضية الحالية.

وكان خالد الغندور كشف تطور جديد في أزمة اللاعب أحمد سيد "زيزو" مع ناديه السابق الزمالك، بعد انتقاله إلى النادي الأهلي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر الطرفين رسميًا بموعد الجلسة الجديدة أمام لجنة شؤون اللاعبين.

وقال الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، إن اتحاد الكرة حدد يوم 16 نوفمبر المقبل موعدًا لجلسة الاستماع الجديدة، على أن يتم خلالها استكمال مناقشة الشكوى المقدمة من زيزو ضد الزمالك للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، بعد أن شهدت الجلسة السابقة بعض الملاحظات الفنية التي تطلبت استيضاحًا إضافيًا من إدارة القلعة البيضاء.

