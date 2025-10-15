مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
15:30

بترول أسيوط

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"يعادل صلاح".. مسؤول فني بالاتحاد يثني على مسيرة ميدو الاحترافية

كتب : مصراوي

11:17 م 15/10/2025

أحمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

أثني محسن صالح، نائب رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة، على المسيرة الكروية لأحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، مؤكداً على أنه يتمتع بمكانة كروية كبيرة تعادل مكانة محمد صلاح الحالية، خلال فترة تألقه كلاعب محترف في أوروبا ومصر.

وقال محسن صالح في تصريحات تلفزيونية :"إن ميدو كان من أبرز النجوم المصريين في الملاعب الأوروبية، وقدم مستويات مميزة مع الأندية التي لعب لها، إضافة إلى تألقه مع منتخب مصر ونادي الزمالك محلياً".

وأضاف: "ميدو كان أحد اللاعبين القلائل الذين شقوا طريقهم نحو العالمية في وقت مبكر، وهو مثل ما فعله محمد صلاح حالياً فقد كان يمثل مصدر فخر للكرة المصرية في الخارج".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو أحمد حسام ميدو الزمالك محسن صالح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان