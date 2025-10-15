"يعادل صلاح".. مسؤول فني بالاتحاد يثني على مسيرة ميدو الاحترافية

كتب - نهى خورشيد

أثني محسن صالح، نائب رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة، على المسيرة الكروية لأحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، مؤكداً على أنه يتمتع بمكانة كروية كبيرة تعادل مكانة محمد صلاح الحالية، خلال فترة تألقه كلاعب محترف في أوروبا ومصر.

وقال محسن صالح في تصريحات تلفزيونية :"إن ميدو كان من أبرز النجوم المصريين في الملاعب الأوروبية، وقدم مستويات مميزة مع الأندية التي لعب لها، إضافة إلى تألقه مع منتخب مصر ونادي الزمالك محلياً".

وأضاف: "ميدو كان أحد اللاعبين القلائل الذين شقوا طريقهم نحو العالمية في وقت مبكر، وهو مثل ما فعله محمد صلاح حالياً فقد كان يمثل مصدر فخر للكرة المصرية في الخارج".