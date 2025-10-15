أحمد شوبير يكشف اعتذار أحد المدربين عن الانضمام لجهاز ياس توروب في الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلى بوروندي غدا الخميس، استعدادا لمواجهة فريق إيجل نوار البورندي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أعلن اليوم الخميس عن قائمة اللاعبين المسافرة مع الفريق لبوروندي، لخوض مباراة إيجل نوار في دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البورندي

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إيجل نوار البورندي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة المارد الأحمر المسافرة غدا الخميس لبوروندي لمواجهة إيجل نوار البورندي في دوري أبطال أفريقيا، غياب عدد من لاعبي الفريق وعلى رأسهم إمام عاشور، نجم وسط الفريق.

غيابات الأهلي في مباراة إيجل نوار البوروندي

واستبعد الجهاز الفني للمارد الأحمر الرباعي: "أشرف داري، كريم فؤاد، حسين الشحات إمام عاشور"، بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة.

ويغيب أشرف داري عن المباراة، بسبب إصابة الفتق التي يعاني منها، فيما يعاني كريم فؤاد من إصابة تمزق في العضلة الأمامية، بينما يفقد المارد الأحمر جهود حسين الشحات، بسبب إصابته في وتر العضلة الخلفية.

ومن جانبه لا يزال إمام عاشور، بعيدا عن المشاركة في المباريات لحين التعافى من الإصابة بالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس A"، التي يعاني منها منذ فترة.

وفي المقابل، قرر الجهاز الفني عدم الدفع بأحمد رضا في المباراة المقبلة، على الرغم من مشاركته في التدريبات خلال اليومين الماضيين، بعد التخلص من الإصابة العضلية التي كان يعاني منه في الفترة الماضية.

أقرأ أيضًا:

غياب يامال ووجود لاعب ليفربول.. ميسي يختار أفضل 10 مواهب شابة

إعادة إعمار غزة.. رئيس فيفا يكشف كواليس مشاركته في مؤتمر السلام