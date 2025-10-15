يحرص محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول على قضاء بعض الوقت من إجازته الصيفية بالسنوات الماضية بمحمية في البحر الأحمر تُسمى منطقة شعاب بيوض.. ما القصة؟

محمد صلاح نشر صورًا عبر حسابه بمنصة انستجرام وهو يستمتع بإجازته الصيفية بمصر بعد فراغه من التواجد رفقة معسكر المنتخب الوطني للمشاركة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر حصد بطاقة التأهل المباشرة لكأس العالم 2026 بعدما تصدر مجموعته فيما لم يشارك محمد صلاح في المباراة الختامية أمام غينيا بيساو ولكنه تواجد لدعم اللاعبين والاحتفال معهم بعد ضمان الصعود من الجولة السابقة لها.

أين يقضي محمد صلاح المصيف في مصر ؟

واتجه محمد صلاح بعد ذلك إلى مصيفه السري "منطقة شعاب بيوض" الذي اعتاد قضاء بعض الوقت به؛ حيث يتمتع بالخصوصية إذ لا تصله المراكب الكبيرة بل يقتصر على اليخوت بجانب حركة المياه الهادئة والمنخفضة إذ تضم شعاب مرجانية فريدة وصخور تحجب سرعة الأمواج.

وبدأت علاقة محمد صلاح بمنطقة شعاب بيوض، عقب إصابته بفيروس كورونا منذ 3 أعوام أثناء تواجده بمصر حيث قضى فترة العزل الصحي بها.

وتشتهر منطقة شعاب بيوض بظهور عدد من الكائنات البحرية النادرة مثل الدلافين والسلاحف البحرية كما تضم مناظر طبيعية خلابة في غاية الجمال.

منطقة شعاب بيوض تقع على مساحة 5 كم من منتجع الجونة؛ حيث الفيلا الخاص التي يقضي بها محمد صلاح الإجازة.

