هل يشكو صلاح الدين مصدق الزمالك بسبب مستحقاته؟.. وكيله يكشف

كشف سالم محمد سالم وكيل المغربي صلاح الدين مصدق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة تقدم اللاعب بشكوى ضد النادي.

وقال سالم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "مستحيل أن يتقدم صلاح بشكوى ضد الزمالك، فهو لم يتحدث منذ انضمامه للنادي، وينفذ جميع التعليمات سواء كان يشارك أم لا، ومشكلة الزمالك المالية تحدث في جميع الأندية بالعالم، يوجد تفاهم بيننا وبين الزمالك، واللاعب ونحن لا نفكر في شكوى النادي".

وأضاف: "ما يحدث مع جميع اللاعبين فيما يتعلق بالمستحقات، يسرى على صلاح مصدق، وهو يعرف ظروف النادي ويقدرها، والاتفاق بين نادي نهضة الزمامرة والزمالك، كان ينص على السداد على دفعتين، تم دفع الدفعة الأولى في يناير، وكان من المفترض أن تسدد الثانية في أغسطس".

وأوضح: "لكننا اتفقنا على سداد الدفعة الثانية على قسطين، ونادي الزمامرة وافق من دون أي مشاكل، وصلاح مصدق كان لديه عرضا من الوداد قبل كأس العالم، لكنه استقر على الاستمرار مع الزمالك وسيستمر حتى نهاية عقده".

واختتم وكيل اللاعب: "صلاح يركز في الملعب ويحضر جميع التدريبات في موعده، ومشاركته من عدمها تخص الجهاز الفني للزمالك، فاللاعب يعرف ما له وما عليه، لأنه نشأ كرويا في أوروبا".

