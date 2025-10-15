تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا

بدأت إدارة نادي الزمالك في التحرك، لصرف مستحقات نادي اتحاد طنجة المغربي، من صفقة عبد الحميد معالي، خوفا من شكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن إدارة الزمالك أرسلت خطابًا رسميًا لنادي اتحاد طنجة المغربي تؤكد خلاله سداد القسط المتأخر لصفقة عبد الحميد معالي خلال 10 أيام فقط.

وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة تهدف إلى تسوية كل الملفات المالية القديمة، لضمان استقرار الفريق، وتجنب عقوبات الفيفا قبل الميركاتو الشتوي المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب عن تدريبات الزمالك في الفترة الماضية كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر ومحمد إسماعيل للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لخوض وديتي المغرب والبحرين، بجانب المغربي محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب الثاني، والأنجولي شيكو بانزا المنضم لمنتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

اقرأ أيضًا:

"مفيهاش شماتة".. مرتضى منصور يكشف لأول مرة تفاصيل الوعكة الصحية المفاجئة

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟