تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

2 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

"لعرض البرنامج الانتخابي".. قائمة محمود الخطيب تواصل جولاتها داخل الأهلي

كتب - يوسف محمد:

06:16 م 14/10/2025
بدأت قائمة محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي، المرشح على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة، عرض برنامجها الانتخابي على أعضاء النادي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، يوم 31 أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي خلال الفترة من 2024 حتى 2029.

وقامت قائمة محمود الخطيب، بالعديد من الجولات والندوات داخل فروع النادي المختلفة، لعرض برنامجها الانتخابي أمام الأعضاء.

وركزت القائمة خلال هذه الجولات على تنظيم حوار مجتمعي يليق بعضو الأهلي، والتأكيد على خطتها لـ مضاعفة الخدمات المقدمة للأعضاء في مختلف الفئات، بما يتناسب مع تطور النادي وتوسعاته خلال السنوات الأخيرة.

وكان محمود الخطيب، تقدم في وقت سابق بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة الأهلي في الدورة المقبلة، خلال الفترة من 2024-2029، بجانب قائمة تضم مجموعة الأفراد.

قائمة محمود الخطيب في الانتخابات

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

