تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

اليابان تقلب الطاولة على البرازيل وتفوز وديًا

كتب : مصراوي

04:11 م 14/10/2025
    اليابان والبرازيل
    اليابان والبرازيل
    اليابان والبرازيل

نجح منتخب اليابان في تحويل تأخره بهدفين نظيفين على يد ضيفه البرازيلي إلى فوز بثلاثية خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء خلال فترة التوقف الدولي.

أهداف مباراة اليابان والبرازيل

وتقدم منتخب البرازيل بهدف سجله اللاعب باولو هنريكي بالدقيقة (26) ثم أضاف زميله جابريل مارتينيلي الهدف الثاني بالدقيقة (32) لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وقلص تاكومي مينامينو النتيجة بهدف لمنتخب اليابان بالدقيقة (52) ثم تعادل كايتو ناكامورا بهدف في الدقيقة (62) قبل أن يسجل اللاعب أياسي أويدا الهدف الثالث بالدقيقة (71).

ويعد الفوز هو الأول لمنتخب اليابان على نظيره البرازيلي في تاريخ مواجهتهما.

اقرأ أيضًا:

"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

"معندوش أكل وعاوز يجيب والدته".. الغندور يستغيث بما يحدث مع لاعب الزمالك الأجنبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اليابان ضد البرازيل منتخب اليابان منتخب البرازيل

