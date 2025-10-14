اليابان تقلب الطاولة على البرازيل وتفوز وديًا

"أمر سهل".. رد رسمي حاسم من إدارة الزمالك على رحيل حسام عبد المجيد

نجح منتخب اليابان في تحويل تأخره بهدفين نظيفين على يد ضيفه البرازيلي إلى فوز بثلاثية خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء خلال فترة التوقف الدولي.

أهداف مباراة اليابان والبرازيل

وتقدم منتخب البرازيل بهدف سجله اللاعب باولو هنريكي بالدقيقة (26) ثم أضاف زميله جابريل مارتينيلي الهدف الثاني بالدقيقة (32) لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وقلص تاكومي مينامينو النتيجة بهدف لمنتخب اليابان بالدقيقة (52) ثم تعادل كايتو ناكامورا بهدف في الدقيقة (62) قبل أن يسجل اللاعب أياسي أويدا الهدف الثالث بالدقيقة (71).

ويعد الفوز هو الأول لمنتخب اليابان على نظيره البرازيلي في تاريخ مواجهتهما.

