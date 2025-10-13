"عمل مع ثورب".. من هو كاي ستيفانس مدرب حراس الأهلي المحتمل؟

احتفل أحمد سوكارنو عبدالمنعم لاعب الاتحاد السكندري السابق ورجل الأعمال المصري المقيم في أستراليا يوم الجمعة الماضي بزواجه من المخرجة إيناس الدغيدي.

وتم إلغاء حفل الزفاف بعد وجود تنمر وسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلنت إيناس الدغيدي، واقتصر على الأصدقاء المقربين وأهل العروسين.

من هو زوج ايناس الدغيدي ؟

أحمد سوكارنو، هو اسم مركب للاعب الاتحاد السكندري الذي وُلد يوم 7 يناير مع زيارة رئيس جمهورية إندونيسا السابق لمصر فسماه والده "أحمد سوكارنو" على اسمه.

وبدأ أحمد سوكارنو مسيرته كلاعب كرة في نادي الاتحاد السكندري قبل أن يعتزل مبكرًا بسبب الإصابات واتجه بعدها للتدريب إذ عمل بمصر لفترة قصيرة قبل السفر للعمل في الأردن وتولى تدريب نادي عمان الأردني لمدة 5 سنوات ثم تولى تدريب أهلي صنعاء في اليمن، إذ قال خلال حلوله ضيفًا بقناة النهار رفقة زوجته:"أنا المدرب الوحيد الذي درب أهلي صنعاء في دورتين عربيتين متتاليتين وكنت أصغر مدرب في آسيا إذ كان عمره 28 عامًا وحصد 6 بطولات".

" 3 أشياء مختلفة".. كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزاله الكرة؟

وقرر أحمد سوكارنو بعد ذلك الهجرة إلى أستراليا:"كنت أريد مواصلة التدريب خارج مصر واقترح علي صديق التدريب في أستراليا وعملت 5 أعوام بمجال التدريب هناك ثم أسست صحيفة العالم العربي قبل أن ابتعد عن مجال الإعلام بعد حريق مقر الصحيفة.

واتجه أحمد سوكارنو بعد ذلك ليصبح رجل أعمال في أستراليا عكس ما جاء له في البداية وهو العمل في التدريب.

اقرأ أيضًا:

صورة متداولة لمحمد صلاح بالانتخابات الرئاسية الكاميرونية تثير الجدل.. ما قصتها؟

"تم استبدال لاعب مطرود".. قصة مباراة أثارت الجدل بالدرجة الثالثة وقرر اتحاد الكرة إعادتها

"طائرات خاصة وصور حصرية".. 3 امتيازات لأسرة لامين يامال في برشلونة



