مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

3 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

3 0
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

2 2
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

2 4
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

19 29
19:00

الأهلي

جميع المباريات

"تم استبدال لاعب مطرود".. قصة مباراة أثارت الجدل بالدرجة الثالثة وقرر اتحاد الكرة إعادتها

كتب : مصطفى الجريتلي

10:17 م 13/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة بورتو ودمياط بدوري القسم الثالث
  • عرض 9 صورة
    مباراة بورتو ودمياط بدوري القسم الثالث
  • عرض 9 صورة
    مباراة بورتو ودمياط بدوري القسم الثالث
  • عرض 9 صورة
    مباراة بورتو ودمياط بدوري القسم الثالث
  • عرض 9 صورة
    مباراة بورتو ودمياط بدوري القسم الثالث
  • عرض 9 صورة
    مباراة بورتو ودمياط بدوري القسم الثالث
  • عرض 9 صورة
    مباراة بورتو ودمياط بدوري القسم الثالث
  • عرض 9 صورة
    مباراة بورتو ودمياط بدوري القسم الثالث

أعلن نادي بورتو إف سي، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة، تلقيه خطابًا مطلع الأسبوع الجاري من لجنة المسابقات، يفيد إعادة المباراة التي جمعته بنظيره دمياط.

نادي بورتو كان قد خسر بهدف نظيف على يد نظيره دمياط مساء يوم الجمعة الماضي.. فما قصة إعادة المباراة؟

شهدت المباراة في الدقيقة 70 طرد لاعب نادي دمياط وهو خارج من الملعب بعد سقوطه مدعيًا الإصابة؛ إذ أشهر الحكم له بطاقة صفراء ثانية ثم البطاقة الحمراء.

وقام الجهاز الفني لفريق دمياط بالدقيقة ذاتها باستبدال اللاعب الذي تعرض للطرد بلاعب آخر واستمر اللاعب في الملعب قبل أن يعترض مسؤولو نادي بورتو ويغادر اللاعب البديل مرة أخرى أرضية الملعب.

وأوضحت لجنة مسابقات القسم الثالث أن ما حدث يخالف المادة رقم 3 من قانون اللعبة ما ترتب عليه خطأ في تطبيق القانون يستوجب إعادة المباراة.

وسيتم إقامة المباراة، بحسب البيان الرسمي المرسل من لجنة المسابقات، يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر الجاري على ملعب رأس البر عند 03:30 عصرًا بدون حضور جماهيري.

