تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

1 0
16:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

- -
19:00

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
19:00

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيسلندا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ويلز

- -
21:45

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

كينشاسا

- -
19:00

الأهلي

تدخل مفاجئ من كاف بشأن مباراة الزمالك وديكاداها بالكونفدرالية

كتب : محمد خيري

03:49 م 13/10/2025

نادي الزمالك

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلًا على طاقم التحكيم الإثيوبي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصبح طاقم التحكيم يتكون من، مانوهي ولديتساديك حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و إفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.

وفي نفس الوقت اختار "كاف" السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة بدلًا من مواطنه مأمون بشارة ناصر، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على استاد القاهرة الدولي.

