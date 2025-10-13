أبدى وائل القباني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، سعادته بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال القباني في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "دعنا نفرح بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم ونترك الانتقادات فيما بعد".

وأضاف: "لم اتفاجئ بمشاركة محمد صبحي اساسياً مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو وهو حارس مميز ويستحق التواجد اساسياً".

وتابع: "وجهة نظري أن عبدالله السعيد يستحق التواجد مع منتخب مصر رغم تقدمه في العمر ولا يوجد افضل منه في مركزه في مصر في الوقت الحالي".

وأردف: "تصريحات حسام حسن اختلفت كثيرا بعد توليه قيادة منتخب مصر عكس الماضي وهذا شئ يحسب له".

وواصل: "أحمد الشناوي احسن حارس مرمى في مصر في الوقت الحالي وهذا لا يقلل من إمكانيات محمد الشناوي وعدم انضمامه للمنتخب علامة استفهام".