"الشناوي اتظلم والسعيد يستحق الانضمام للمنتخب".. القباني يطلق تصريحات نارية
كتب : محمد خيري
عبدالله السعيد
أبدى وائل القباني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، سعادته بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وقال القباني في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "دعنا نفرح بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم ونترك الانتقادات فيما بعد".
وأضاف: "لم اتفاجئ بمشاركة محمد صبحي اساسياً مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو وهو حارس مميز ويستحق التواجد اساسياً".
وتابع: "وجهة نظري أن عبدالله السعيد يستحق التواجد مع منتخب مصر رغم تقدمه في العمر ولا يوجد افضل منه في مركزه في مصر في الوقت الحالي".
وأردف: "تصريحات حسام حسن اختلفت كثيرا بعد توليه قيادة منتخب مصر عكس الماضي وهذا شئ يحسب له".
وواصل: "أحمد الشناوي احسن حارس مرمى في مصر في الوقت الحالي وهذا لا يقلل من إمكانيات محمد الشناوي وعدم انضمامه للمنتخب علامة استفهام".