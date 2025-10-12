كيف يحتفل منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم؟

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مساء اليوم الأحد.

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو، في العاشرة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم.

ويسعى منتخب مصر لمواصلة سلسلة انتصاراته في التصفيات، إذ أنه لم يتعرض لأي هزيمة، ويتصدر المجموعة الأولى، برصيد 23 نقطة.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز في المباراة الماضية، على جيبوتي، بثلاثية نظيفة.

احتفال منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم

تعتبر مباراة مصر وغينيا بيساو، تحصيل حاصل، بعد حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، للمرة الرابعة في التاريخ.

ويقام على هامش مباراة مصر وغينيا بيساو، حفل غنائي مجاني للجماهير الحاضرة، وعددهم 50 ألف مشجع.

ويحيي الحفل الغنائي، بمناسبة التأهل إلى كأس العالم، الثنائي حمادة هلال وأحمد سعيد.

دعوة الغائبين

دعا منتخب مصر اللاعبين الغائبين عن المعسكر الحالي، وعلى رأسهم عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، لحضور احتفالية التأهل إلى كأس العالم.

وقال مصدر لمصراوي: "تمت دعوة عمر مرموش لحضور احتفالية التأهل إلى كأس العالم، كما وجهنا الدعوة إلى رؤساء ومجالس الإدارات السابقة".