تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 1
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

0 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

1 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

"أوعى تنسى".. أحمد شوبير يثير الجدل برسالة غامضة

كتب : محمد خيري

04:58 م 12/10/2025

الإعلامي أحمد شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "شوبير"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "دايما أوعى تنسى الحكمة الخالدة .. اتق شر من أحسنت إليه"، دون الإشارة لأسباب هذه الرسالة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، كشف تفاصيل عدم تواجد الدنماركي ييس توروب، في أول مران له مع النادي الأهلي، والاكتفاء بالمشاهدة من الخارج مع تواجد عادل مصطفى.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "ييس توروب لم يقود مران الأهلي أمس، لكنه شاهد التدريبات التي قادها عادل مصطفى المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد من برا".

وأضاف: "هقولكم سبب عدم نزول المدرب للتدريبات، لأنه ينتظر اكتمال الجهاز الفني، لأن معظم فريق عمله مرتبط حاليًا بعقود في أندية أخرى، وحاليًا في مرحلة فسخ العقود لبدء مشوارهم مع الأهلي".

وأكمل: "توروب عايز ينزل الملعب بالجهاز الفني كامل، واكتمال الفريق بعد عودة اللاعبين الدوليين من المشاركة مع المنتخبات المختلفة، ومن المؤكد أن توروب هينزل تدريبات الأهلي بكرة حتى لو لم يكتمل الجهاز الفني".

