تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 1
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

0 0
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

1 0
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

نجم الأهلي السابق: نفسي أقابل أحمد فتوح وأحكيله قصتي مع الكورة

كتب : محمد خيري

04:27 م 12/10/2025

أحمد فتوح

أبدى محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، حزنه الشديد من المستوى المتراجع لأحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك في الأيام الماضية مع الفريق وعدم تواجده في قائمة منتخب مصر.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "حزين على مستوى أحمد فتوح لأنه لاعب موهوب ومميز ويمتلك إمكانيات فنية عالية ولكن هو المسؤول عن تراجع مستواه".

وأضاف عبد الجليل: "لا يوجد أفضل من أحمد فتوح في الجبهة اليسرى في مصر، ولكن تبقى عقلية اللاعب أهم من موهبته التي يمتلكها، وعقلية فتوح تحتاج إلى تغيير قبل فوات الآوان".

وأردف: "أحمد نبيل كوكا ومحمد حمدي مش نافعين في الجبهة اليسرى لمنتخب مصر، والأجدر بها فتوح وأتمنى أن يستعيد اللاعب مستواه سريعا قبل أمم إفريقيا المقبلة".

وواصل: "أتمنى مقابلة أحمد فتوح، وأشده من شعره، وأحكيله قصتي مع الكورة لأنه موهبة كبيرة وهو أفضل واحد يكون في مركز الظهير الأيسر للمنتخب في المونديال".

