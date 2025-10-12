مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

غينيا بيساو

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
19:00

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
19:00

فنلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

- -
21:45

جبل طارق

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:00

ريد ستار

جميع المباريات

أبرزهم محمد صلاح.. 8 غيابات في صفوف مصر أمام غينيا بيساو الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

12:27 م 12/10/2025
يستضيف منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن، نظيره منتخب غينيا بيساو مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتمكن الفراعنة بشكل رسمي من حسم بطاقة التأهل للمونديال، وذلك بعد تصدر المجموعة برصيد 23 نقطة، ويخوض لقاء الليلة كتحصيل حاصل.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز غيابات المنتخب الوطني أمام غينيا بيساو كالتالي:

يأتي على رأس قائمة الغائبين من مباراة اليوم، النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، وذلك لقرار إراحته من الجهاز الفني.

كما سيغيب الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي عن منتخب مصر أمام غينيا بيساو بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثاني.

سيغيب أيضًا عن مباراة المنتخب وغينيا كل من عمر مرموش نجم مانشستر سيتي ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للإصابة وعدم الجاهزية.

منتخب مصر غيابات منتخب مصر مصر وغينيا بيساو مباراة مصر وغينيا بيساو محمد صلاح

