أبرزهم محمد صلاح.. 8 غيابات في صفوف مصر أمام غينيا بيساو الليلة

يستضيف منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن، نظيره منتخب غينيا بيساو مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتمكن الفراعنة بشكل رسمي من حسم بطاقة التأهل للمونديال، وذلك بعد تصدر المجموعة برصيد 23 نقطة، ويخوض لقاء الليلة كتحصيل حاصل.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز غيابات المنتخب الوطني أمام غينيا بيساو كالتالي:

يأتي على رأس قائمة الغائبين من مباراة اليوم، النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، وذلك لقرار إراحته من الجهاز الفني.

كما سيغيب الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي عن منتخب مصر أمام غينيا بيساو بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثاني.

سيغيب أيضًا عن مباراة المنتخب وغينيا كل من عمر مرموش نجم مانشستر سيتي ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور ومحمد شحاتة ونبيل عماد دونجا للإصابة وعدم الجاهزية.

