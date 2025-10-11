مباريات الأمس
"بعد عودته لمصر".. الكشف عن آخر تطورات إصابة عمر جابر لاعب الزمالك

كتب - يوسف محمد:

10:21 م 11/10/2025
    عمر جابر
    عمر جابر (2)
    عمر جابر لاعب الزمالك
    عمر جابر مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا

خضع عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفحص طبي اليوم السبت، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب، خلال مشاركته مع منتخب مصر الثاني، في مباراة المغرب الماضية.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للزمالك، في ضوء نتيجة الأشعة والفحوصات، البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وغادر عمر جابر معسكر منتخب مصر الثاني المتواجد في المغرب، بعدما اشتكى من إصابة خلال مباراة الفراعنة أمام منتخب المغرب.

وكان منتخب مصر الثاني، تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين دون مقابل، من نظيره المنتخب المغربي، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما بالمغرب، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور ال32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

