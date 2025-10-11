"لعبة مكشوفة جداً".. أبو رجيلة يوجه رسالة قوية بشأن أزمة أرض الزمالك

كتب - نهى خورشيد

وجه رحاب أبورجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك السابق رسالة قوية بشأن المشهد السائد داخل نادى الزمالك، بما في ذلك أزمة أرض السادس من أكتوبر.

وكتب أبو رجيلة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بصوا يا جماعة، إحنا ممكن نختلف مع إدارة النادي في كثير من الأمور، خاصةً بقرارات أو طرق التعامل في إدارة أنشطة النادي المختلفة".

وأضاف:"لكن قصة اتخاذ الهجوم أو حتى الاختلاف ده مع الإدارة كذريعة لسحب أرض أكتوبر فدي لعبة مكشوفة جداً وغير مقبولة تماماً، لا من جمهور الزمالك ولا حتى من أعضاء الجمعية العمومية".

وتابع حديثه:"كل المعلومات اللي اتقالت من الجهتين، وأولهم بيان وزارة الإسكان الأول وحتى الثاني، وتصريحات سيادة وزير الإسكان بإمكانية إعطاء أرض تانية للنادي، لا تُشير إطلاقًا إلى وجود أخطاء في هذا الملف".

وواصل:"ولو سلّمنا جدلاً بوجود أخطاء، فهذا ليس مبرراً لقتل حلم ملايين من الزملكاوية اللي شايفين في هذه الأرض المخرج الأوحد لخروج النادي من هذا النفق المظلم".

وأتم حديثه قائلاً:"ما زال عندي أمل شديد أن القيادة السياسية أو حتى وزارة الإسكان ستتدخل، إن شاء الله، لإرجاع الأرض كحق وأمل أخير لجموع جمهور الزمالك".