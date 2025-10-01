ممدوح عباس يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بخصوص أرض أكتوبر

كتب- محمد عبدالهادي:

زف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، وذلك فيما يخص أرض أكتوبر التي تم سحبها مؤخرًا.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس":

إلي جماهير نادي الزمالك الوفية وإلى مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين.

اطمئنكم أننا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر في القريب العاجل جدًا وهذا للعلم".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حالة من الجدل حول سحب أرض إكتوبر والمخصصة لنادي الزمالك، وذلك بدعوى عدم الجدية في التنفيذ.