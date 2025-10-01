مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 2
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

0 2
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

ممدوح عباس يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بخصوص أرض أكتوبر

كتب : مصراوي

06:11 م 01/10/2025

ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق

كتب- محمد عبدالهادي:

زف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، وذلك فيما يخص أرض أكتوبر التي تم سحبها مؤخرًا.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إكس":

إلي جماهير نادي الزمالك الوفية وإلى مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين.

اطمئنكم أننا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر في القريب العاجل جدًا وهذا للعلم".

وكانت الفترة الماضية قد شهدت حالة من الجدل حول سحب أرض إكتوبر والمخصصة لنادي الزمالك، وذلك بدعوى عدم الجدية في التنفيذ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ممدوح عباس الزمالك أرض إكتوبر أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك:



