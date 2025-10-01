مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 0
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

- -
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

أحمد الكأس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. وفيريرا سيستمر بسبب مستحقاته

كتب : مصراوي

01:05 ص 01/10/2025

أحمد الكأس 1

علق أحمد الكأس النجم الأسبق لنادي الزمالك، على الخسارة من الأهلي في مباراة القمة رقم 131.

وقال الكأس عبر قناة "النهار" إن دكة البدلاء يمكنها صناعة الفارق في هذه المباريات التي تحسم بالتفاصيل البسيطة.

وأضاف أن جمهور الزمالك هو رقم واحد في الفريق، وأظهروا دعمهم للفريق حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأوضح أن جمهور الزمالك كان يستحق المكسب بالمباراة، لكن خُذلوا من لاعيبة الفريق، والأهلي يستحق المكسب بالروح الكبيرة التي أظهروها في المباراة.

وأردف: "عماد النحاس كلاعب كان مميز، كذلك كمدرب أدار الأهلي في فترة صعبة تمكن من تحقيق الدوري وحقق انتصار مهم أمام الزمالك".

واختتم: "من الصعب أن يرحل فيريرا في الوقت الحالي عن الزمالك، سيستمر الفترة القادمة مع الفريق بسبب مستحقاته وهناك مشكلة مادية في النادي حاليًا فلابد أن يواصل مع الفريق".

