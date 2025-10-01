أحمد الكأس: جمهور الزمالك يستحق المكسب.. وفيريرا سيستمر بسبب مستحقاته

علق أحمد الكأس النجم الأسبق لنادي الزمالك، على الخسارة من الأهلي في مباراة القمة رقم 131.

وقال الكأس عبر قناة "النهار" إن دكة البدلاء يمكنها صناعة الفارق في هذه المباريات التي تحسم بالتفاصيل البسيطة.

وأضاف أن جمهور الزمالك هو رقم واحد في الفريق، وأظهروا دعمهم للفريق حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأوضح أن جمهور الزمالك كان يستحق المكسب بالمباراة، لكن خُذلوا من لاعيبة الفريق، والأهلي يستحق المكسب بالروح الكبيرة التي أظهروها في المباراة.

وأردف: "عماد النحاس كلاعب كان مميز، كذلك كمدرب أدار الأهلي في فترة صعبة تمكن من تحقيق الدوري وحقق انتصار مهم أمام الزمالك".

واختتم: "من الصعب أن يرحل فيريرا في الوقت الحالي عن الزمالك، سيستمر الفترة القادمة مع الفريق بسبب مستحقاته وهناك مشكلة مادية في النادي حاليًا فلابد أن يواصل مع الفريق".