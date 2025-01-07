"سيحصل على 18 مليون".. مصدر يكشف لمصراوي الوجهة المقبلة لكهربا.. ومايتبقى لموافقة الأهلي

نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس

القاهرة ـ مصراوي:

قال مصدر إن نادي الاتحاد الليبي في مفاوضات متقدمة مع لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" لضمه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن نادي الاتحاد يريد ضم اللاعب لمدة 6 أشهر مقابل حصول كهربا على راتب 350 ألف دولار ـ ما يُقارب 18 مليون جنيه ـ.

وأوضح المصدر أن ما يتبقى لموافقة الأهلي على الصفقة هو وصول خطاب رسمي من النادي الليبي لضم كهربا.

اللاعب صاحب الـ 30 عاماً كان قد شارك مع الأهلي بـ 8 مباريات سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً خلال 310 دقيقة لعب.

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