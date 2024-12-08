"وسام على صدري".. نجم الأهلي السابق يفتخر بـ"كوبري" ميسي

كتب- محمد خيري:

عاد معتز إينو لاعب الأهلي السابق بالذاكرة إلى مواجهة الفريق الودية مع برشلونة في 2009، والتي انتهت بفوز البرسا برباعية، وتحديدا مواجهته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال "إينو" في تصريحاته لبرنامج "الكابتن"، على قناة dmc: "شرف لأي لاعب اللعب أمام ميسي، والكوبري الذي تلقيته منه وسام على صدري".

وتابع: "حسام البدري طلب مني مراقبة ميسي، وكان هناك رد فعل مضحك من اللاعبين في غرف خلع الملابس، وكنت أتعمد تعطيله من بدري، وأقوم بضربه، وهو اتعصب".

وأكمل: "ميسي قصير ولكنه قوي للغاية مهما تلتحم معه أو تصطدم به، وكان منزعجا بسبب تكرار المخالفات، ولكنه عاد في لقطة أخرى، ولبسني كوبري".

وأوضح: "كنت خشنا في اللعب ضده فانفعل، وعدت إليه بعد ذلك وقلت له بالإنجليزية "ماذا"؟ وقرر أن يعاقبني، فدخلت باندفاع ولم أتوقع أنه سيموه وإداني كوبري، ولكن الكوبري ده وسام على صدري، والتقطت صورة تذكارية معه بعد المباراة".

وتابع: "كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، وهناك أوقات بتحكي عنها لـ أولادك، وحتى اليوم الجميع يتحدث عن لقطتي مع ميسي، وأقول للاعبين، أن هذه بطولة عالمية، ونلعب ضد لاعبين كبار، وستظل في التاريخ واللاعبين محظوظين بخوض مثل تلك المباريات".

وأتم تصريحاته: "أنا ضد الكلام المنتشر إن القرعة سهلة، بالعكس المباريات قوية، وأعتقد أن مروان عطية سيكون هو أقرب لاعب لـ ميسي في الملعب".

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