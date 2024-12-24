تقرير يكشف مفاوضات نادي فرنسي لضم حارس الأهلي

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كتب - محمد القرش:

كشفت التقارير الفرنسية مفاوضات أحد أندية الدرجة الثانية مع النادي الأهلي المصري لضم حارس الفريق.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن نادي جرونوبل يسعى للتعاقد مع حمزة علاء حارس الأهلي.

وأوضح المصدر أن النادي الفرنسي يريد ضم حمزة بعد تألقه في أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب الأولمبي.

يُذكر أن نادي جرونوبل يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

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