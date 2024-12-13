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"كنت هلعب ضد برشلونة".. لأول مرة إبراهيم عادل يروي كواليس فشل صفقة خيتافي ومساعدة النني

10:14 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    إبراهيم عادل
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    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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    إبراهيم عادل
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    إبراهيم عادل ورمضان صبحي
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    إبراهيم عادل
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    ابراهيم عادل
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    إبراهيم عادل
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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب نادي بيراميدز، إبراهيم عادل، لأول مرة عن فشل انتقاله إلى خيتافي الإسباني، وكواليس مكالمة صلاح والنني.

وقال إبراهيم عادل عبر قناة "أون تايم سبورتس": "موقف فشل المفاوضات مع نادي خيتافي كان صعب جدا، تحديدا أنها كانت أول فرصة ليها وأنا في سن صغير".

وأضاف: "بعد 10 أيام كنت هلعب ماتش ضد برشلونة، وبحترم جدا نادي بيراميدز وقراره بأن الوقت مش مناسب اني احترف في الوقت الحالي".

وواصل: "في مجال كرة القدم لازم نضحي بحاجات كتير جدا عشان توصل للي أنت عايزه".

واختتم: "صلاح كلمني، ومحمد النني كان دايما معايا في مفاوضات خيتافي، وكلم ممدوح عيد عشان الموافقة على العرض، لكن قالولي الوقت مش مناسب عشان تحترف".

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