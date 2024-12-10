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"المولود الثاني".. كشف سبب إيجابية عينة زميل حجازي في نيوم

03:37 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    أحمد حجازي ورمارينيو
  • عرض 3 صورة
    أحمد حجازي ورمارينيو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن إيجابية عينة فحص المنشطات للنجم البرازيلي بصفوف نادي نيوم السعودي رومارينيو داسيلفا.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر مقرب من اللاعب قوله:"رومارينيو لم يتناول شيئًا مخالفًا من قبل خلال مسيرته الطويلة مع الأندية ولكن ما في الأمر إنه كان يرغب في أن يكون لديه طفل آخر".

وأختتم المصدر تصريحه بقوله:"لسوء الحظ الطبيب لم يخبره بأن الدواء الذي وصفه له سيكون مخالفًا وسيسبب له أزمة كبيرة، هو في صدمة من أمره في الوقت الحالي ولا يصدق ما فعله نهائيًا".

يذكر أن فريق نيوم ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية ـ قد ضم رومارينيو من نادي اتحاد جدة خلال الانتقالات الصيفية الماضية بجانب النجم المصري أحمد حجازي.

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