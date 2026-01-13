قاهر الأهلي.. المصرية للاتصالات يواصل مغامرته في الكأس ويقصي فاركو

واصل فريق المصرية للاتصالات عروضه القوية في بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مهمًا على فاركو بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16.

وافتتح عيد أحمد التسجيل للمصرية للاتصالات في الدقيقة 17، قبل أن يعزز نوانا أوكيتشوكو التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 54، قلّص فريق فاركو الفارق عن طريق كريم الطيب، إلا أن المصرية للاتصالات حافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة، تأهل فريق المصرية للاتصالات إلى دور ربع نهائي كأس مصر، ليواصل مشواره المميز في البطولة.

وكان المصرية للاتصالات قد فجر واحدة من أكبر مفاجآت البطولة في دور الـ32، بعدما أطاح بالنادي الأهلي بالفوز عليه بهدف دون رد.